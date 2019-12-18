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Совет Церквей призвал Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании

Совет Церквей призвал Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил обеспокоенность относительно подрыва нравственных основ воспитательного процесса в школах, осуществляемого при содействии МОН под лозунгами борьбы с дискриминацией. Как выяснили журналисты «Фразы», в письмах за подписью главы ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого, направленных к Президенту и Премьер-министру Украины, отмечается необходимость отмены антидискриминационной экспертизы учебников и образовательных программ из-за ее идеологической ангажированности.

Как отмечает Совет Церквей, в родительской общественности вызывают беспокойство программы для издательств и авторских коллективов «Создаем недискриминационный образовательный контент» и дистанционного курса «Антидискриминационные линзы: проекция на образование» для подготовки антидискриминационных экспертов, а также сама Антидискриминационная экспертиза учебников, введенная приказом МОН Украины, сообщает сайт ВСЦиРО.

Ранее в обращении к министерству ВСЦиРО уже приводила перечень конкретных замечаний к антидискриминационной экспертизе и примеры ее идеологической ангажированности, которая презирает такие общественные идеалы как полная семья с отцом и матерью, брак как союз мужчины и женщины, религиозную самобытность украинского народа, что защищается Конституцией Украины.

Кроме этого, сама гендерная идеология, по мнению ВСЦиРО, губительна для любого общества, поскольку подменяет понятия биологического пола несколькими десятками гендеров по принципу самоидентификации. Такой подход может иметь негативные психологические последствия, особенно для детей, ведь уровень случаев суицидов достигает 41% среди трансгендерных людей, в несколько раз превышает показатели среди остального населения (4,6%), которые не страдают гендерной дисфорией.

Лучшие научные исследования по гендерной дисфории (научные данные, которые цитируют даже гендерные активисты) свидетельствуют, что от 80% до 95% детей, проявляющих противоречивую гендерную идентификацию, в дальнейшем будут идентифицировать себя с полом их тела, если им позволят естественно развиваться, без принуждения к смене пола.

Одной из приоритетных задач органов государственной власти в сегодняшних условиях представляется содействие укреплению института семьи, распространению через образование конструктивных семейных ценностей, надлежащее воспитание молодежи. Семья, материнство и отцовство, природные мужские и женские роли являются базовыми ценностями украинского народа, столетним достоянием украинского ментального пространства.
Около тысячи участников митинга, собравшихся 17 декабря у стен парламента, кроме доработки законопроекта № 0931 требовали прекратить внедрение гендерной идеологии в системе образования Украины.

Как сообщалось, в начале декабря 76 народных депутатов Украины из разных парламентских фракций и групп призвали Министра образования и науки Украины не нарушать законодательство, инициируя отмену одобрительного грифа для школьной программы «Основы семьи».

Ранее «Фраза» сообщала, что Глава Комитета Верховной Рады согласился доработать законопроект № 0931.

Тэги: общество, образование, новости Украины

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