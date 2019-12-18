Главные новости за 18 декабря 2019 года

Зеленский предоставил ОРДЛО особый статус еще на год. Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие закона об особом статуcе Донбасса на 1 год. Соответствующая информация появилась сегодня на официальном сайте Верховной Рады Украины. В частности, в графе «Прохождение» указано, что 18 декабря закон был возвращен с подписью главы государства.

Депутаты приняли закон, которым так и не сняли с себя неприкосновенность. Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности. Соответствующее решение на заседании 18 декабря поддержал 291 народный депутат. Документ, в частности, подержали 223 депутата от «Слуги народа», 22 — «ОПЗЖ», 17 — депутатской группы «Довира», 15 — депутатской группы «За майбутне» и 14 внефракционных. В свою очередь, фракции «Батькивщины» и «Евросолидарности» воздержались. И только фракция партии «Голос» проголосовала против.

Кабмин принял важное решение о пересечении украинцами границы с РФ. Кабинет министров Украины принял решение о том, что с 1 марта 2020 г граждане Украины смогут пересекать границу с Российской Федерацией исключительно по заграничному паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом он подчеркнул, что эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. «При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск украинцам и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — объяснил глава правительства.

КСУ умерил диктаторские амбиции Зеленского, но дал согласие на сокращение количества народных депутатов. Конституционный суд Украины признал частично неконституционной инициативу президента Владимира Зеленского относительно подчинения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований, а также подтвердил возможность уменьшения численного состава Верховной Рады. В частности, как сообщается, КСУ признал законопроект об утверждении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности и освобождать от должностей директоров НАБУ и ГБР не соответствующим требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции.

Главу парламентского комитета по науке назвали «плагиатором года». Председатель комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций Сергей Бабак получил звание «плагиатор года» по версии группы ученых «Диссергейт». Об этом они объявили на церемонии награждения «Академическая нечестность-2019». Как сообщила представительница организации Светлана Вовк, «история с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента». По ее словам, это вызвало дополнительный интерес к научным работам Бабака и весной специалисты «Диссергейта» обнаружили заимствования в тексте его докторской диссертации.

В КГГА порадовали киевлян новогодним расписанием общественного транспорта. В новогоднюю ночь работу «Киевского метрополитена» и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, как сообщается, в ночь на 1 января будет организованы перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций подземки, и после прохождения последних поездов метро.

В Днепре заживо сгорел пенсионер. Рано утром среды, 18 декабря, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20 горел шестиэтажный дом. В огне погиб пенсионер, живущий в одной из квартир. Причиной ЧП называют неисправную проводку. Отмечается, что огонь удалось локализовать в течение получаса.

В Киеве на Печерске нашли окровавленную женщину рядом с трупом мужчины. В заброшенном доме в Печерском районе Киева прохожие обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. Рядом с ним находилась окровавленная женщина. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у пострадавшей отрезан средний палец на руке и разорваны уши. Ее госпитализировали.

Американский Конгресс нанес серьезный удар по «Северному потоку-2». Теперь слово за Трампом. Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, в который, помимо прочего, вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2». Лишь 8 сенаторов из 100 выступили против документа. Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». При этом предусмотрено, что они будут действовать даже в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

Назван самый «убийственный» для нашего организма алкогольный напиток. Британский ученый Хал Сосабовски из Брайтонского университета задался целью определить самый вредный для человеческого организма алкогольный напиток. Результаты его работы цитируют местные СМИ. Исследователь заявил, что «на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола». Он уточнил, что его доля, как правило, колеблется от 5 до 40 процентов.

Исследователи узнали о гриппе кое-что странное. Ученые из университета Глазго в Шотландии узнали кое-что странное. Они установили, что вирус гриппа и риновирус, который вызывает простуду, мешают распространению друг друга. Исследователи наблюдали за более чем сорока четырьмя тысячами случаев респираторного заболевания за последние девять лет.

Известная поп-группа решила вернуться после двадцатилетней паузы. Известная датская поп-группа Aqua решила вернуться на сцену. Коллектив молчал двадцать лет. По данным западных СМИ, первый тур пройдет в следующем году в Канаде, после чего группа отправился в Калифорнию на фестиваль Coachella. Ожидается, что артисты представят новый материал.

Родственники Заворотнюк опубликовали фото папарацци, преследующих актрису. Группа поддержки Анастасии Заворотнюк опубликовала фотографии журналистов, преследующего актрису в больнице. Запечатленных на кадрах журналистов обвинили в спекуляции на теме здоровья актрисы, а также в попытках подкупить сотрудников медицинского учреждения с целью получить информацию о пациентах. Судя по всему, мужчин засняли около реабилитационного центра, в котором проходит лечение Заворотнюк.