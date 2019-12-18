Зеленский предоставил ОРДЛО особый статус еще на год

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие закона об особом статуcе Донбасса на 1 год. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующая информация появилась сегодня на официальном сайте Верховной Рады Украины.

В частности, в графе «Прохождение» указано, что 18 декабря закон был возвращен с подписью главы государства.

Как сообщала «Фраза», 12 декабря 2019 года народные депутаты Украины проголосовали за то, чтобы продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года.

Напомним, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят Верховной Радой 16 сентября 2014 ода. В соответствии с ним специальный статус этим территориям предоставлялся на 3 года.