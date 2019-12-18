Главу парламентского комитета по науке назвали «плагиатором года»

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций Сергей Бабак получил звание «плагиатор года» по версии группы ученых «Диссергейт». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом они объявили на церемонии награждения «Академическая нечестность-2019» на странице волонтерского общественного телевидения Я-UA в Facebook.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представительницу организации Светлану Вовк, «история с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента». По ее словам, это вызвало дополнительный интерес к научным работам Бабака и весной специалисты «Диссергейта» обнаружили заимствования в тексте его докторской диссертации.

Теперь активисты ждут реакции партии «Слуга народа», от которой Бабак был избран в Верховную Раду и выдвинут на пост главы комитета.

«Фальсификаторами 2019» стали директор Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Резун и декан факультета журналистики ЛНУ им. Ивана Франко Иван Крупский — «за выпуск фальшивых специалистов и ученых».

«Псевдоученым года» стал кандидат физико-математических наук, доцент Хмельницкого национального университета Юрий Заспа — за новую «теорию всего», которая конкурирует с «теорией несилового взаимодействия» Юрия Тесли.

«Токсичным ректором года» стал руководитель Национального авиационного университета Владимир Исаенко «за то, что поставил на должность проректора известного псевдоученого Теслю несмотря на нежелание студентов».

Как сообщала «Фраза», летом 2019 года президента Украины Владимира Зеленского уличили в плагиате абзаца из речи его предшественника — Петра Порошенко.