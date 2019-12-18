ПЦУ замешана в скандале, связанном с продажей Червоногородского замка

Государственное бюро расследований в начале декабря зарегистрировало уголовное производство в связи с продажей церковной недвижимости в Тернопольской области. Как выяснили журналисты «Фразы», Тернопольская епархия Православной Церкви Украины замешана в скандале, связанном с продажей Червоногородского замка, монастыря в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и гидроэлектростанции на территории национального заповедника «Днестровский каньон».

Об этом сообщает «24 канал».

По словам руководителя «Фонда памяти митрополита Мефодия» (Кудрякова, бывшего главы УАПЦ — Ред.) Натальи Шевчук при продаже этой недвижимости было выручено «немного меньше полумиллиона гривен». Однако, «ни копейки на счет епархии засчитано не было».

Епархия вступила в общество с ограниченной ответственностью с имуществом, а бизнесмены — с деньгами. После этого епархия вышла из основателей общества. Уже без замка с монастырем.

В данный момент историей с продажей недвижимости занялись в Государственном бюро расследований, где в начале декабря зарегистрировали уголовное производство.

Представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета рассказал, что в следственные органы «поступило обращение одного из церковных фондов, где указывалось о том, что общество „Джуринфортеця“ было продано неизвестным лицам и средства, которые должны поступить за эту сделку — почти 400 тыс гривен — в церковную казну не попали».

На место участвовавшего в продаже монастыря архиепископа, тогда еще УАПЦ, Мстислава Гука пришел владыка Тихон Петранок, который заявил, что в кассе епархии денег не было: «Я не знаю, ноль. Я пришел к епархии, то у нас в кассе был ноль».

Известно, что сейчас замком с монастырем владеет некая Ольга Кузан. В свою очередь, Тернопольская епархия ПЦУ, которая потеряла в сделке имущество, признавать себя потерпевшей стороной отказывается.

Фото: deskgram.co

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленский проигнорировал годовщину новой церковной структуры.