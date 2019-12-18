В КГГА порадовали киевлян новогодним расписанием общественного транспорта

В новогоднюю ночь работу «Киевского метрополитена» и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, в ночь на 1 января будет организованы перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций подземки, и после прохождения последних поездов метро.

Кроме того, 19, 24, 31 декабря, 1 и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков будут ограничивать или закрывать на вход станцию метро «Золотые ворота» на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

В свою очередь, как сообщила директор Департамента культуры Диана Попова, фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

По ее словам, из-за праздничных мероприятий в столице некоторые маршруты общественного транспорта изменятся, сообщает УНИАН.

По Владимирскому проезду будет запрещено движение с 19 декабря по 1 января, а также 7 января.

В праздничные дни, субботу и воскресенье откроют дорожное движение по улице Крещатик.

В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщала «Фраза», на празднование Нового года и Рождества в Киеве в этом году будет потрачено 9 млн 350 тыс. грн, что по курсу НБУ составляет около $400 тыс. Часть из них уйдет на главную елку Украины, которую украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд.

Напомним, по данным Национального научного центра «Институт Аграрной Экономики», стоимость новогоднего стола для среднестатистической украинской семьи в этом году повысится на 5,6% и составит почти 1621 грн.