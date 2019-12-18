В Киеве на Печерске нашли окровавленную женщину рядом с трупом мужчины

В заброшенном доме в Печерском районе Киева прохожие обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. Как выяснили журналисты «Фразы», рядом с ним находилась окровавленная женщина.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у пострадавшей отрезан средний палец на руке и разорваны уши. Ее госпитализировали.

По мнению правоохранителей, ее ограбили бездомные, которые также проживают в этом здании.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщала «Фраза», 27 сентября 2012 года полицейские задержали в подземном переходе на Майдане Незалежности гражданина Голландии, который якобы при помощи пистолета хотел ограбить лиц без определенного места жительства.