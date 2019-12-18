Эксперты вдруг резко стали обсуждать премьерские перспективы Авакова

В последние дни политические эксперты все чаще говорят о том, что вскоре новым премьер-министром Украины может стать нынешний глава МВД Арсен Аваков. Как выяснили журналисты «Фразы», депутат Александр Дубинский даже поставил на премьерство авакова собственные деньги.

«Заключили пари с А. Мотовиловцем, что Аваков станет премьер-министром. Спорили на деньги. Срок — конец мая 2020 года. Я ставил — что станет. Андрей — что не станет», — написал в своем Телеграм Дубинский.

Страна отмечает возросшую активность главы МВД: «Во-первых, всеобщее внимание привлекло появление Авакова рядом с президентом Владимиром Зеленским на парижском саммите „нормандской четверки“ (Украина, Россия, Германия, Франция), где он отметился комментариями о переговорном закулисье и заочной пикировкой с помощником российского президента Владиславом Сурковым. И, во-вторых, настоящей бомбой стало объявление о раскрытии дела журналиста Павла Шеремета, погибшего при взрыве в 2016 году».

Издание также пишет о том, что премьерские перспективы министра может поддержать олигарх Игорь Коломойский.

При этом отмечается, что все плюсы не перевешивают политические риски от возможного назначения Авакова: «Имея собственные связи со всеми группами влияния и широкие контакты на Западе, нынешний глава МВД вполне может стать номером один в государстве, отодвинув на второй план Зеленского. Либо, даже если у Авакова это не получится, может возникнуть ситуация двоевластия».