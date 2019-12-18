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Депутаты приняли закон, которым так и не сняли с себя неприкосновенность

Депутаты приняли закон, которым так и не сняли с себя неприкосновенность

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение на заседании 18 декабря поддержал 291 народный депутат.

Как сообщает «Украинская правда», документ, в частности, подержали 223 депутата от «Слуги народа», 22 — «ОПЗЖ», 17 — депутатской группы «Довира», 15 — депутатской группы «За майбутне» и 14 внефракционных. В свою очередь, фракции «Батькивщины» и «Евросолидарности» воздержались. И только фракция партии «Голос» проголосовала против.

Законопроектом запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностью.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, ограничивающих права и свободы нардепа, должны быть согласованы Генеральным прокурором.

Рассмотрение ходатайств, кроме применения НСРД, должно осуществляться следственным судьей. В уголовных процессах, по преступлениям отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, — следственным судьей ВАСУ. Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить ему о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Ходатайство может рассматриваться без участия депутата в случае если он не явился на судебное заседание без уважительной причины и не сообщил о причинах своего отсутствия.

Без разрешения следственного судьи разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия или повлекшего смерть человека.

Орган или должностные лица, которые задержали нардепа, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, обязаны не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады. А в случае его задержания должны немедленно сообщить об этом первому заместителю главы ВР.

При этом народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины».

Между тем, как сообщили журналистам в Центре противодействия коррупции, приняв данный закон депутаты не только «не сняли неприкосновенность — они ее даже усилили по сравнению с тем, что мы имеем сегодня». «С такими новациями будет трудно не просто привлечь к ответственности нардепа, но и просто начать расследование», — заявила член правления ЦПК Елена Щербань.

В частности, как утверждается, согласно с проголосованным законопроектом, Генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств относительно нардепов. Только он может внести сведения в ЕРДР, в то время как сейчас любой следователь или прокурор может начать такое дело.

Еще одной опасной новацией в ЦПК называют требование об обязательном присутствии депутата при рассмотрении ходатайств следователей в суде. Ведь эти ходатайства могут касаться ареста имущества депутата, соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого парламентария о суде и без его участия в заседании. Таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятку, которую получил депутат, и был пойман с поличным.

Сейчас же такие ходатайства следственный судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.

Против закона также выступила партия «Голос». Как написали ее представители на официальной странице в Facebook, данный закон «превращается в цементирование неприкосновенности».

Как сообщала «Фраза», 3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о депутатской неприкосновенности в первом чтении. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, голос, депутатская неприкосновенность, ВО «Батькивщина», новости Украины, Слуга народа

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