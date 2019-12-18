В РПЦ назвали «правовым беспределом» захват храма УПЦ на Франковщине

В Русской Православной Церкви назвали «правовым беспределом» захват Свято-Димитриевского храма Украинской Православной Церкви в селе Пробойновка на Ивано-Франковщине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Его комментарий опубликован на сайте ИА «РИА Новости».

«Рассматриваем любые акты насилия против канонической Украинской Православной Церкви как проявления правового беспредела, направленного не только против верующих крупнейшей религиозной общины Украины, но и против авторитета государственной власти, декларировавшей невмешательство в дела религиозных организаций», — сказал Вахтанг Кипшидзе.

Как сообщалось, в селе Пробойновка 15 декабря группа неизвестных лиц, которые представились как «воины АТО», захватили Свято-Димитриевский храм Украинской Православной Церкви.

В марте при поддержке главы сельского совета села Пробойновка Верховинского района было проведено собрание села, на котором приняли решение о переходе общины храма УПЦ в ПЦУ. На собрании настоятель храма и прихожане, представители религиозной общины УПЦ, отсутствовали.

Никакой юридической силы собрание жителей села (территориальной общины — ред.), не имели. Вместе с тем это не помешало организаторам «перехода» с протоколом собрания и соответствующими документами обратиться в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с просьбой перерегистрировать общину храма, изменив юрисдикцию на ПЦУ.

Государственный регистратор ОГА внес сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, которыми изменил полное наименование, учредительные документы и подчинение религиозной общины Свято-Димитриевского храма.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Ровенщине продолжается религиозный конфликт: 100 правоохранителей заблокировали вход в храм УПЦ.