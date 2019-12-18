Врач рассказала, как спастись от похмелья

Названы способы спастись от похмелья. Как выяснили журналисты «Фразы», ими поделилась российский диетолог Елена Соломатина.

Как цитируют ее местные СМИ, от похмелья помогут цитрусовые фрукты.

По ее словам, они действуют не хуже рассола квашенной капусты, так как в них много витамина С, а также янтарной и молочной кислоты.

Она посоветовала пить зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода, а также абсорбенты.

Также она напомнила, что не стоит смешивать разные виды алкоголя, а вот о закуске забывать не стоит.

Как писала «Фраза», назван самый «убийственный» для нашего организма алкогольный напиток

Ранее был составлен список продуктов, который спасет от похмелья.