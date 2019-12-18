Кабмин принял важное решение о пересечении украинцами границы с РФ

Кабинет министров Украины принял решение о том, что с 1 марта 2020 г граждане Украины смогут пересекать границу с Российской Федерацией исключительно по заграничному паспорту. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

При этом он подчеркнул, что эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. «При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск украинцам и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — объяснил глава правительства.

Как сообщала «Фраза», в мировом рейтинге паспортов Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index Украина в этом году заняла 75 место. Российский паспорт при этом оказался 62-м.