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Американский Конгресс нанес серьезный удар по «Северному потоку-2». Теперь слово за Трампом

Американский Конгресс нанес серьезный удар по «Северному потоку-2». Теперь слово за Трампом

Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, в который, помимо прочего, вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2». Как выяснили журналисты «Фразы», лишь 8 сенаторов из 100 выступили против документа.

Как сообщает «Европейская правда», Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». При этом предусмотрено, что они будут действовать даже в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

В соответствии с документом санкции накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 30,5 метров ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных этим решением, есть запрет выдачи американских виз и аннулирования действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживания имущества и активов таких лиц на территории США.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам Конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции. Компании, привлеченные к прокладке трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», получат 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов.

Отметим, на прошлой неделе этот документ утвердила Палата представителей Конгресса США. Теперь для вступления в силу его должен подписать президент Дональд Трамп.

Как сообщала «Фраза», 30 октября 2019 года датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе Балтийского моря, к юго-востоку от Борнхольма.

Напомним, осенью 2017 года тогдашний посол США в Украине Мари Йованович во время конференции Oil and gas 2017 заявила, что газопровод «Северный поток-2», по которому природный газ из России планируется транспортировать в обход территории Украины по дну Балтийского моря, лишит Украину $2,7 млрд. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.

31 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «„Северный поток-2“ является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы».

Напомним, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта — Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Европейский парламент 21 января 2016 года принял резолюцию, в которой призвал страны — члены Европейского Союза не допустить строительства газопровода «Северный поток-2», а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.

Тэги: США, Россия, мир, газопровод, санкции, Конгресс США, Северный поток-2

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