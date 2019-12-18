КСУ умерил диктаторские амбиции Зеленского, но дал согласие на сокращение количества народных депутатов

Конституционный суд Украины признал частично неконституционной инициативу президента Владимира Зеленского относительно подчинения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований, а также подтвердил возможность уменьшения численного состава Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте суда.

В частности, как сообщается, КСУ признал законопроект об утверждении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности и освобождать от должностей директоров НАБУ и ГБР не соответствующим требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции.

По мнению судей, подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов. Кроме того, в случае принятия законопроекта его положения «могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом Украины и Кабинетом министров Украины, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную президенту Украины».

Другим решением КСУ утвердил, что уменьшение конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, а также закрепление пропорциональной избирательной системы их выборов не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 Конституции.

Как сообщала «Фраза», идею о сокращении количества народных депутатов озвучил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук еще в мае. «Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть», — объяснил он свою логику.

Напомним, в случае принятия изменений в законы о НАБУ и ГБР Украину могли лишить безвизового режима с Евросоюзом.