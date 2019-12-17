Зеленский отреагировал на массовые беспорядки под Верховной Радой

Президент Украины Владимир Зеленский, который в настоящее время находится с визитом в Азербайджане, отреагировал на массовые беспорядки у здания Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли «Зе» изложил на официальном telegram-канале главы государства.

По словам президента, он уважает мнение украинцев и признает право людей выходить на мирные протесты, однако «дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон».

«На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», ‒ заявил Зеленский, отметив, что «каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой».

«Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям», ‒ резюмировал глава государства.

Как писала «Фраза», 17 декабря 2019 года в Киеве возле Верховной Рады Украины произошла драка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли.

Позднее стало известно, что сотрудники полиции и Нацгвардии смогли «зачистить» ул. Грушевского, на которой протестующие пытались установить палатки.