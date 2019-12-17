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В полиции озвучили подробности бунта в кропивницком СИЗО

В полиции озвучили подробности бунта в кропивницком СИЗО

Стали известны подробности бунта в СИЗО города Кропивницкого, который произошел в понедельник, 16 декабря. О деталях резонансного ЧП журналистам «Фразы» рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.

По словам правоохранителей, беспорядки в следственном изоляторе вспыхнули после того, как один из тамошних «сидельцев» совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день с целью проведения следственных действий в СИЗО прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения и подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Сообщается, что этот призыв поддержали другие заключенные и начали cтучать в двери, а также пытались повредить камерный инвентарь.

В настоящее время обстановка в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись.

Состояние здоровья сотрудницы, на которую напал заключенный, удовлетворительное.

Как писала «Фраза», ранее экс-глава ГПС рассказал, что в Кропивницком «смотрящий» за СИЗО изнасиловал психолога и устроил бунт.

Тэги: бунт, полиция, общество, нападение, СИЗО, тюрьма, регионы, зек, криминал, Кировоградская область, Кропивницкий, новости Украины

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