Под Киевом водитель грузовика расстрелял разъяренных коммунальщиков

В поселке Чабаны Киево-Святошинского района произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там работники коммунального предприятия сошлись в яростной схватке с водителем строительной фирмы.

Как передает пресс-служба областной полиции, коммунальщики заренее предупредили руководство стройфирмы о том, что не будут выпускать со стройплощадки автомобили с грязными колесами, поскольку они загрязняют дорожное покрытие.

Когда коммунальщикам стало ясно, что все их просьбы остались без внимания, они перешли к активным действиям: перегородили своим автомобилем проезд грузовику, выезжавшему со строительной площадки с грязными колесами.

Сообщается, что между сторонами сразу же возник конфликт, в ходе которого водитель взял травматический пистолет и стал стрелять по коммунальщикам, которые набросились на него с кулаками.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибленные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства ‒ травматические ранения ноги и живота.

На месте инцидента работали патрульные и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», в Вышгороде прямо на улице произошла «пьяная» стрельба.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой.