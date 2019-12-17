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Под Киевом водитель грузовика расстрелял разъяренных коммунальщиков

Под Киевом водитель грузовика расстрелял разъяренных коммунальщиков

В поселке Чабаны Киево-Святошинского района произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там работники коммунального предприятия сошлись в яростной схватке с водителем строительной фирмы.

Как передает пресс-служба областной полиции, коммунальщики заренее предупредили руководство стройфирмы о том, что не будут выпускать со стройплощадки автомобили с грязными колесами, поскольку они загрязняют дорожное покрытие.

Когда коммунальщикам стало ясно, что все их просьбы остались без внимания, они перешли к активным действиям: перегородили своим автомобилем проезд грузовику, выезжавшему со строительной площадки с грязными колесами.

Сообщается, что между сторонами сразу же возник конфликт, в ходе которого водитель взял травматический пистолет и стал стрелять по коммунальщикам, которые набросились на него с кулаками.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибленные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства ‒ травматические ранения ноги и живота.

На месте инцидента работали патрульные и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», в Вышгороде прямо на улице произошла «пьяная» стрельба.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой.

Тэги: драка, водитель, общество, стрельба, хулиганство, криминал, коммунальщики, Киевская область, травматическое оружие, новости Украины

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