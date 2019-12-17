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Митрополит Онуфрий рассказал, чему должны научить православные родители детей

Митрополит Онуфрий рассказал, чему должны научить православные родители детей

Правильное воспитание — это когда родители учат ребенка быть человеком и воспитывают его душу, а не просто обеспечивают материально. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Об этом он сказал в своей проповеди в день памяти святой великомученицы Варвары, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Самое страшное для человека — когда он не готов к вечности. Ведь когда человек болеет определенное время, то начинает переосмысливать свою жизнь, приносить покаяние и таким образом готовится к вечности. А когда внезапно случается смерть, то человек не готов к покаянию, нет времени этого сделать», — сказал Митрополит Онуфрий, напомнив, что именно с молитвой к Господу о сохранении людей от внезапной смерти шла на муки святая Варвара.

Рассказывая об отношении к святой Варваре ее отца, Блаженнейший подчеркнул, что любовь к своему ребенку должна быть не только чувственной, но и духовной.

«Любовь к ребенку должна быть не только чувственной — надо не только одеть, обуть ребенка, повести в школу, удовлетворить его прихоти — приобрести игрушки, одежду и тому подобное. Воспитание должно быть еще духовным. Ребенка надо учить любить Бога — потому что не любя Бога, он не сможет любить людей, надо учить любить людей, смиряться перед людьми, быть честным, правдивым и терпеливым», — отметил владыка.

Митрополит Онуфрий сказал, что «(если хотят — ред.) сделать из ребенка куклу... Пусть делают, что хочет — это чувственное воспитание, это плотская любовь, которая как медаль — на одной стороне любовь безрассудная, а на другой — злоба безрассудная. И очень легко одно может превратиться в другое».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также вспомнил случай из жизни об одной женщине, которая была обижена на свою мать, хотя она была доброй и набожной, за то, что та в детстве не научила ее любви к Богу.

По мнению Предстоятеля УПЦ, родители не должны быть жестокими к своим детям, но должны упорно и терпеливо учить их вере и любви к Господу.

«Надо с любовью учить детей духовной культуре, учить о Боге, учить о людях как творении Божьем, учить, чтобы они уважали родственников и других людей, чтобы они были милосердными... Не быть жестоким деспотом, но подталкивать их к добру. Это духовное воспитание, которое делает человека человеком и делает всех нас достойными вечной жизни на Небесах», — подытожил Митрополит Онуфрий.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал о значении храма Божия для каждого человека.

Тэги: общество, православие, дети, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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