«Даже Орбакайте так не похожа»: росСМИ назвали украинскую певицу дочерью Пугачевой

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая предпочитает жить и выступать в России, может оказаться внебрачной дочерью Аллы Пугачевой. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, возможным биологическим отцом Светланы называют руководителя ВИА «РИТМ» Александра Авилова, с которым Примадонна гастролировала в год рождения Лободы по Украине.

Как сообщает российское издание VladTime, им в то время приписывали роман. При этом в 1982 году Пугачева якобы заметно прибавила в весе. Однако официально тогда певица была не замужем, а рождение ребенка вне брака в те времена могло бросить тень на ее репутацию.

Кроме того, в том же году Авилов был осужден за мошенничество. По мнению журналистов, пережитый стресс и подмоченная репутация могли сподвигнуть Пугачеву на отказ от ребенка. Этим событиям якобы даже была посвящена песня «Боль».

По мнению издания между двумя певицами имеется в том числе и внешнее сходство (разрез глаз, нос, форма лица) и даже голос у них похожий. «Даже Орбакайте так не похожа на Аллу Борисовну», — утверждают журналисты, обращая внимания также на схожесть губ и подбородка с Авиловым.

Как сообщала «Фраза», Алла Пугачева указала на Лободу, как на свою преемницу на эстраде, опубликовав видео со словами: «Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени».