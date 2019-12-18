Ученые поведали о небывалой пользе популярного пикантного перца

Стало известно о новой пользе перца чили. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведали исследователи из Средиземноморского института неврологии Neuromed в Италии.

Как цитирует их издание EurekAlert!, ученым удалось узнать, что «регулярное употребление перца чили снижает риск смертности от сердечнососудистых и цереброваскулярных заболеваний».

Ученые восемь лет наблюдали за двадцатью тремя тысячами людей.

Исследователи узнали: «Те, кто ел перец чили не реже четырех раз в неделю, умирали от сердечного приступа на 40% реже, а от заболеваний сосудов головного мозга – сразу на 50% по сравнению с теми, кто ел его реже, или вовсе не употреблял в пищу.

Отмечается, что перец чили «оказывает защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно».

Как писала «Фраза», ученые поведали об удивительном свойстве красного перца чили.

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