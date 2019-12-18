Назван самый «убийственный» для нашего организма алкогольный напиток

Британский ученый Хал Сосабовски из Брайтонского университета задался целью определить самый вредный для человеческого организма алкогольный напиток. Как выяснили журналисты «Фразы», результаты его работы цитируют местные СМИ.

Исследователь заявил, что «на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола». Он уточнил, что его доля, как правило, колеблется от 5 до 40 процентов.

Быстрее всего человек пьянеет от портвейна и хереса. Ученый говорит, что эти напитки «отличают быстрая всасываемость, а также сравнительно высокое содержание алкоголя в районе 20 процентов».

По его словам, также быстро можно опьянеть от виски и коньяка. Он уточнил, что «из-за высокого градуса такие напитки медленно всасываются кровеносной системой, подавляя работу клеток желудка».

Также исследователь говорит, что «игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению: их газация повышает всасываемость, поэтому уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта».

Он добавил, что крепкие спиртные напитки не стоит запивать водой, так как это понижает процент этанола вдвое, что приводит к более стремительному опьянению.

Кроме этого ученый напомнил, что нельзя «повышать градус» напитков.

Он добавил, что оптимальным алкогольным напитком является водка.

Как писала «Фраза», ученые поведали, как алкоголь спас все человечество.

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