Главные новости за 17 декабря 2019 года

В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. В Киеве возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли. Активисты облили нескольких полицейских зеленкой и применили против них слезоточивый газ.

Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания. Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии очистили улицу Грушевского, на которой протестующие против открытия рынка земли в Украине пытались установить палатки. В результате операции место проведения акции ограничилось площадью Конституции перед зданием Верховной Рады.

«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец вернулся на работу в МИД Украины. Известный своими профашистскими выходками и антисемитскими высказываниями дипломат Василий Марущинец вернулся на работу в украинский МИД. Такое решение было принято Шестым апелляционным админисудом.

Погода готовит украинцам неприятный сюрприз на ближайшие выходные. В ближайшие выходные, 21-22 декабря, в Украине испортится погода. Синоптики прогнозируют похолодание.

Эксперты оценили шансы «Шахтера» выиграть Лигу Европы. В феврале донецкому «Шахтер» предстоит начать борьбу в плей-офф Лиги Европы. Шансы «горняков» уже оценили.

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