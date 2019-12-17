В киевском метро назвали случившийся накануне коллапс «зрадой»

Киевский метрополитен прокомментировал сбой в работе системы оплаты проезда, который произошел накануне вечером. Как выяснили журналисты «Фразы», специалисты подземки обещают во всем разобраться.

В пресс-службе метро столицы сообщили: «Сейчас специалисты метрополитена и КП ГИВЦ (оператора системы Е-билета) детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе».

Там отмечают, что, по предварительным данным, «из-за перегрузки вышло из строя оборудование», поэтому «в ближайшее время КП ГИВЦ запустит резервную сеть».

При этом в метрополитене решили обернуть все в шутку: «Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того чтобы подобная #зрада больше не повторилась».

В сообщении сказано: «Конечно, мы не сможем изменить ваш вчерашний испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее отвезти вас в нужные вам места!»

Как писала «Фраза», инцидент произошел на станции «Площадь Льва Толстого», где работники метрополитена решили отключить возможность оплаты проезда банковской картой. Толпа, образовавшаяся в результате сбоя системы оплаты проезда в киевском метрополитене, устроила погром в вечерний «час пик».