Прокуратура указала на организатора покушения, в результате которого погиб ребенок

Прокуратура Киева объявила о подозрении в организации нападения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева 25-летнему уроженцу России. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, как сообщается, по данным следствия, этот человек, имя которого не называется, привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего участника Антитеррористической операции, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой области. За это он пообещал заплатить денежное вознаграждение в размере $40 тыс., на что последний согласился.

Для реализации своего плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресах проживания, работы и т. д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства.

При этом, как утверждается, свои инструкции по организации преступления он передавал исполнителю через Telegram, а сам накануне выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Исполнитель привлек соучастника, самостоятельно определил для совершения убийства площадку у ресторана в центре Киева, где регулярно появлялся потерпевший и вечером, 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

На основании этих данных прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу РФ в организации заказного убийства. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

При этом имя подозреваемого не указывается.

Как сообщала «Фраза», ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что заказчики пообещали заплатить за убийство Соболева $20 тыс.

Напомним, 1 декабря 2019 года в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые «воевали в „Правом секторе“, у комбата „Червня“».

При этом в «Правом секторе» информацию о своей причастности опровергли и призвали не путать их с «Украинской добровольческой армией». По данным СМИ, одним из подозреваемых является кавалер ордена «За мужество» Андрей Лаврега.

Вечером 2 декабря СМИ сообщили, что следствию известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».

3 декабря прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении заказного убийства двум молодым парням, 18 и 19 лет. При этом их имена официально так и не были названы.