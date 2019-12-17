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В Кропивницком «смотрящий» за СИЗО изнасиловал психолога и устроил бунт, – экс-глава ГПС

В Кропивницком «смотрящий» за СИЗО изнасиловал психолога и устроил бунт, – экс-глава ГПС

В Следственном изоляторе Кропивницкого произошел бунт, в результате которого заключенные якобы захватили два корпуса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

По его словам, вечером 16 декабря один из заключенных напал на женщину-психолога, избил ее и возможно изнасиловал. После этого он призвал других заключенных его поддержать, что те якобы и сделали, покинув камеры и учинив неповиновение.

«Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией», — написал Старенький.

Позже он также опубликовал видео, в котором рассказал, что зачинщиком бунта является некий «смотрящий» за Кропивницким СИЗО по имени Арсен, которого охранники выпустили из камеры в ходе попыток областного руководства навести в СИЗО порядок.

Отметим, что на данный момент никакого официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года Старенький сообщил сообщил о бунте в одной из исправительных колоний тогда еще Кировограда. По его словам, заключенные три дня нападали на работников, забирали ключи, спецсредства и выламывали двери.

В Государственной пенитенциарной службе Украины тогда же эту информацию опровергли.

Тэги: бунт, СИЗО, криминал, Кропивницкий, новости Украины

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