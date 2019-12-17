«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины

Известный своими профашистскими выходками и антисемитскими высказываниями дипломат Василий Марущинец вернулся на работу в украинский МИД. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение было принято Шестым апелляционным админисудом.

Также Марущинцу выплатили сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен.Об этом говорится в ответе МИД Украины на информационный запрос Українських Новин.

Напомним, 12 мая 2018 года, видеоблогер Анатолий Шарий обнародовал скандальную информацию про Марущинца. Отыскал и собрал эту информацию и передал Шарию известный расследователь Александр Вознесенский.

Издание также напоминает, что Марущинец получал персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко называл его «негодяем», а экс-глава МИД Павел Климкин говорил, что у таких людей «в МИДе нет шанса».