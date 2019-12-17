Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Священники Александрийской Церкви просят Патриарха Феодора пересмотреть решение о признании ПЦУ

Священники Александрийской Церкви просят Патриарха Феодора пересмотреть решение о признании ПЦУ

Группа священников Александрийского патриархата не согласны с решением Патриарха Александрийского Феодора II признать Православную Церковь Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», они просят Патриарха пересмотреть свое решение.

Об этом говорится в открытом письме священников Александрийской Церкви, сообщает портал «Православие.ru».

«Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении Патриарха Александрийского Феодора признать так называемую „Православную Церковь в Украине“ (Православную Церковь Украины — ред.). Это внезапное решение противоположно той позиции, которую ранее занимал наш Патриарх, и оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия. Кроме того, признание вчерашних украинских раскольников подвергается критике во многих Поместных Церквах и означает разрыв с канонической Украинской Православной Церковью, к которой принадлежит большинство православных украинцев», — говорится в письме.

Священники Александрийской Церкви отметили, что признавая ПЦУ, Патриарх Феодор не спрашивал мнение у священнослужителей.
«Насколько нам известно, столь ответственное решение было принято без того, чтобы спросить мнение африканских священнослужителей, хотя именно африканцы составляют большинство клириков и прихожан Патриархата Александрии.

Мы хотим выразить наше мнение и говорим о том, что несогласны с указанным выше решением. Мы уважаем нашего Патриарха и подчиняемся нашим епископам. Но, как в Церкви Греции многие священники и даже епископы высказали свое несогласие с аналогичным решением о признании украинских раскольников, так и мы полагаем, что у нас есть не меньше прав высказывать свое мнение», — сказано в открытом письме.

Священники подчеркнули, что «мы сожалеем о неожиданном решении Александрийского Патриарха, и мы хотели бы, чтобы оно было пересмотрено».
Под письмом подписались 27 священников из Кении, Танзании, Уганды и Замбии.

Фото: Commons.wikimedia.org

Ранее «Фраза» сообщала, что Кипрский митрополит рассказал об отношении старца Ефрема Аризонского к событиям в Украине.

Тэги: общество, православие, Африка, новости православия

Комментарии

Статьи

16.12.19 09:10

Грантоедское скотство в трудовых отношениях

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.12.19 09:05

Потерянное поколение 2.0

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

В Украинский Культурный Фонд метит идеолог русского мира Иван Липтуга?
17.12.19 13:25

В Украинский Культурный Фонд метит идеолог русского мира Иван Липтуга?

Автор: Василий Костенко, «Главк»

Выбор редакции
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины 100 млрд долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины 100 млрд долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины 100 млрд долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины 100 млрд долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Главный подозреваемый в убийстве Шеремета рассказал о своем еврействе
Главный подозреваемый в убийстве Шеремета рассказал о своем еврействе
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция

В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция
17.12.19 13:01
311
Последние новости
17.12.19 13:38

Священники Александрийской Церкви просят Патриарха Феодора пересмотреть решение о признании ПЦУ
17.12.19 13:37

Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины 100 млрд долларов, - адвокат Трампа
17.12.19 13:31

В Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку
17.12.19 13:01

В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция
17.12.19 12:32

Звезда фильма «Один дома» устроил эпичный пранк для воров
17.12.19 12:29

На Ровенщине продолжается религиозный конфликт: 100 правоохранителей заблокировали вход в храм УПЦ
17.12.19 12:06

Вымогал $860 тыс.: в Киеве задержали депутата-разбойника
Фото и Видео
В Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку
В Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку
В Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку
В Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку
В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция
В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция
Звезда фильма «Один дома» устроил эпичный пранк для воров
Звезда фильма «Один дома» устроил эпичный пранк для воров
Журналисты нашли у Кивы справку из психлечебницы
Журналисты нашли у Кивы справку из психлечебницы
Американские супруги умудрились прожить вместе восемьдесят лет
Американские супруги умудрились прожить вместе восемьдесят лет
Самая дорогая рождественская елка в мире оказалась в 35 раз дороже Главной елки Украины
Самая дорогая рождественская елка в мире оказалась в 35 раз дороже Главной елки Украины
Популярная украинская певица угодила в ДТП, возвращаясь домой с концерта
Популярная украинская певица угодила в ДТП, возвращаясь домой с концерта
В Днепре автомобиль перевернулся на скользкой дороге и улетел в овраг
В Днепре автомобиль перевернулся на скользкой дороге и улетел в овраг
Умер создатель мелодии, которую слышал каждый
Умер создатель мелодии, которую слышал каждый
В Украине проходит пробная перепись населения
В Украине проходит пробная перепись населения
fraza.ua
Новости блогосферы
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?
11.12.19 13:34

Как проконтролировать маленьких мерзавцев, которые захотят тайно говорить на русском?
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.