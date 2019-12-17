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Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины 100 млрд долларов, - адвокат Трампа

Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины 100 млрд долларов, - адвокат Трампа

Накануне выборов 2016 года представители Демпартии США вступили в тайный сговор с украинской властью, чтобы «уничтожить кандидата Трампа». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил адвокат нынешнего президента США Рудольф Джулиани на своей странице Twitter.

Как пишет Regnum, посол США в Украине Мари Йованович не выдавала американские визы украинским свидетелям, которые могли подтвердить коррупцию представителей Демократической партии США в Украине.

«Джулиани утверждает, что Порошенко, вместе с американской камарильей под руководством их афроамериканского президента Барака Обамы, украл из украинской государственной казны более 100 млрд долларов», — так прокомментировал откровения адвоката Трампа Лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга.

«По утверждению Джулиани именно грабеж и был основным содержанием «революции гидности». Т.е. грабили не только «патриоты» на улицах, уничтожая Киев, Одессу и Донбасс, грабили по крупному «наши партнеры», — добавил Волга.

Часть из ворованных в Украине средств шла членам Демократической партии, в частности, Джо Байдену и Хиллари Клинтон. «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани, сообщает ИА EADaily.

Тэги: Петр Порошенко, политика, криминал, новости Украины, Рудольф Джулиани

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