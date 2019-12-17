Вымогал $860 тыс.: в Киеве задержали депутата-разбойника

Киевские правоохранители задержали группу из шести человек, которые с применением насилия вымогали от бизнесменов $860 тыс. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, работниками следственного управления столичной полиции совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области разоблачена группа лиц, требовавших деньги от «двух представителей субъектов хозяйствования» путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, а также уничтожения и завладения имуществом.

Шестерым активным фигурантам, одним из которых оказался депутат областного совета, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека и вымогательстве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается. Проводятся мероприятия с целью привлечения к ответственности других участников совершения преступлений, среди которых граждане другого государства, которые являются заказчиками совершения указанных преступлений.

Как сообщала «Фраза», 2 августа 2006 года сотрудники УБОП УМВД в Черкасской области задержали депутата Приднепровского районного совета Черкасской области от Блока Юлии Тимошенко по подозрению в совершении разбойного нападения в составе бандитской группировки. В ходе нападения 4 участников банды в масках с применением огнестрельного и холодного оружия, а также наручников нанесли водителю телесные повреждения и завладели автомобилем с находящимся в нем грузом на сумму 779 тыс. гривен.