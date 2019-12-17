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На Ровенщине продолжается религиозный конфликт: 100 правоохранителей заблокировали вход в храм УПЦ

На Ровенщине продолжается религиозный конфликт: 100 правоохранителей заблокировали вход в храм УПЦ

В Ровенской области в селе Маща продолжается религиозный конфликт. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, 14 декабря представители религиозной общины УПЦ на правах законных владельцев зашли в свой храм и совершили там богослужения, а 15 декабря около 100 правоохранителей заблокировали вход в Иоанно-Богословскую церковь верующим УПЦ.

Об этом сообщается на официальном сайте Юридического отдела УПЦ.

«Изучив все документы на религиозное сооружение, мы выяснили, что оснований удерживать церковь представителями ПЦУ нет. Религиозная община УПЦ села Маща и юридически, и количественно превосходит все претензии сторонников ПЦУ», — прокомментировал ситуацию протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской и Полесской епархиях УПЦ.
Представители ПЦУ удерживали Свято-Иоанно-Богословскую церковь с 29 ноября, после того, как в очередной раз срезали болгаркой замки на религиозном сооружении.

Новый конфликт на территории храма разгорелся около 6 часов утра, в воскресенье. Как рассказывают очевидцы, религиозная община УПЦ пришла к своей церкви на рассвете, чтобы зайти в храм, который вернули накануне после двухнедельного удержания его сторонниками ПЦУ.
Однако, верующих ожидали правоохранители, которые заблокировали вход на территорию церкви.

«Нас ждали около 100 полицейских, которые не хотели меня и моих прихожан пускать в церковь для совершения воскресного богослужения. Люди были поражены таким поведением правоохранителей, вступили в переговоры. Для разговора с верующими прибыли представители специального подразделения полиции „Диалог“. Как по мне, и это показали сегодняшние события, диалог вести они не умеют, а еще больше разжигают конфликт», — рассказал настоятель церкви, протоиерей Даниил Ильницкий.

Поддержать религиозную общину УПЦ села Маща приехали священники и люди из соседних населенных пунктов, так как в субботу вечером появилась информация, что в село прибудет отряд праворадикалов.

«Все вместе добились от полиции дать доступ хотя бы к дверям церкви, и там, на лестнице, совершили литургию. Представители общины ПЦУ в небольшом количестве находились за территорией храма, в наш разговор с полицией не вмешивались, богослужения не проводили», — сказал протоиерей Виктор Земляной.

Местные жители рассказывают, что две недели подряд активные сторонники ПЦУ собирали людей по списку на воскресные богослужения в церкви, и платили деньги за посещение, от 50 до 100 грн.

Этой информацией активно делятся и в социальных сетях. В частности, Маша Лазутчик-Бровко, в процессе обсуждения конфликта сторонниками ПЦУ, написала: «Уже противно от этой лжи и клеветы! Расскажите лучше, как вы ходите по дворам перед своей службой, деньги платите людям, чтобы ходили на службу ПЦУ, сколько там 50 грн или 100 грн за 02.00? Безобразие! Стыд вам!..».

В целом ситуация вокруг Иоанно-Богословской церкви остается нестабильной, верующие УПЦ осуществляют дежурство перед дверью закрытого храма, там же находятся представители полиции. Примирить две религиозные общины села взялась Костопольская РГА и назначила на 16 декабря переговоры двух общин при посредничестве главы района.

Как сообщалось, 9 ноября сторонники ПЦУ срезали замки и захватили Иоанно-Богословский храм в селе Маща. Как позже рассказали очевидцы событий, в захвате приняли участие около 20 неместных мужчин, которые представились активистами Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Однако, когда верующие УПЦ позвонили руководителю этой группировки, то он опроверг участие в захвате храма. Через несколько часов, благодаря участию руководителя отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской и Сарненский епархиях УПЦ протоиерея Виктора Земляного, активистов, которые удерживали храм, удалось уговорить решать конфликт в судебном порядке. В итоге храм закрыли, обе общины — УПЦ и ПЦУ, повесили на двери свои замки. Но уже 29 ноября сторонники ПЦУ вернулись в храм с болгаркой и захватили церковь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали о защите прав верующих на международном уровне.

Тэги: общество, православие, Ровенская область, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ, Маща

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