В УПЦ считают правильным, что государство заняло позицию равноудаленного отношения ко всем конфессиям

Государство заняло позицию равноудаленного отношения ко всем конфессиям, и это правильно. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Об этом он рассказал в программе «Право на веру» на «Першому козацькому», комментируя новые тенденции во взаимоотношении Церкви и властей.

По словам протоиерея Николая, в православную жизнь очень часто и заметно вмешиваются политические и геополитические факторы. Он пояснил, что Церковь должна быть выше этого, не должна «впускать их в свою среду».

Говоря о том, как изменилась религиозная политика при Президенте Владимире Зеленском, он отметил: «Новые тенденции не проявились, исчезают старые. Очевидно, что государство сейчас заняло позицию равноудалённого отношения ко всем конфессиям, и это прекрасно, и это правильно».

«Комментарии министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о переименовании УПЦ или Андрея Юраша, который стремится и пока не может получить должность главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, являются остатками политики Порошенко.

Сохранится ли эта политика — не знаю, удастся ли задавить нашу Церковь — не знаю, но мне кажется, что подул „ветер перемен“ в хорошую сторону», — добавил он.

Вместе с тем протоиерей Николай отметил, что «для этого надо трудиться, потому что то, что произошло за последние пять лет — это пример того, как не надо было делать: засилье националистической идеологии не объединяет страну, оно разрушает страну. Сейчас я слушал, что некоторые депутаты зарегистрировали законопроект об отмене „языкового закона“... Всегда, как в государстве, так и в Церкви, все должно быть естественно. Когда явление неестественно, оно рано или поздно закончится».

Ранее «Фраза» сообщала, что Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ.