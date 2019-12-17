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Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ

Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры о переименовании УПЦ. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, верховный суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление УПЦ о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций.

В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, подшефные Киевской Митрополии УПЦ, сообщается в постановлении Верховного суда.

«Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд», — говорится в постановлении Верховного суда.

Ранее «Фраза» сообщала, что Священный Синод УПЦ призвал духовенство и верующих сохранить чистоту Церкви.

Тэги: общество, православие, Верховный Суд Украины, новости православия, УПЦ, новости Украины

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