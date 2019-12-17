Разъяренная толпа снесла турникеты в киевском метрополитене

Толпа, образовавшаяся в результате сбоя системы оплаты проезда в киевском метрополитене, устроила погром в вечерний «час пик». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
В частности, как сообщается, инцидент произошел на станции «Площадь Льва Толстого», где работники метрополитена решили отключить возможность оплаты проезда банковской картой. Из-за этого на станции образовалась огромная толпа, которая не могла попасть на нужные поезда.
Не сумев добиться решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты вместе с оградой.
КП «Киевский метрополитен» на своей официальной странице в Facebook подтвердил, что в результате сбоя система перестала принимать к оплате электронные билеты и карты киевлянина, но не указали причину.
В свою очередь, в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА прокомментировали, что сбой связан с поломкой коммутатора, который находится на балансе метрополитена.
Как сообщала «Фраза», в середине 2019 года на ряде станций Киевского метрополитена перестали продавать и принимать жетоны. Теперь пассажиры здесь могут пользоваться для проезда лишь карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева.