В Черниговской области столкнулись грузовик и автобус – погибли люди

Смертельное ДТП произошло поздно вечером понедельника, 16 декабря, возле села Мосты Черниговской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

По данным ГСЧС, жертвами аварии стали три человека. Еще пятнадцать людей получили травмы.

Некоторые пассажиры оказались зажатыми в салоне.

Известно, что автобус ехал по трассе Херсон – Москва.

Как писала «Фраза», кровавое ДТП произошло в Днепре.

Ранее популярная украинская певица угодила в ДТП, возвращаясь домой с концерта.