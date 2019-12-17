Погода готовит украинцам неприятный сюрприз на ближайшие выходные

В ближайшие выходные, 21-22 декабря, в Украине испортится погода. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики прогнозируют похолодание.

Также, как говорят в Гидрометцентре, дожди ожидаются в западных областях и в Крыму.

В большинстве областей днем температура опустится до 3-8 градусов, а ночью будет до плюс 2-6.

Традиционно чуть теплее будет на юго-востоке Украины.

В Киеве днем ожидается плюс 3-5, а ночью будет до нуля градусов.

Как писала «Фраза», в ближайшие дни украинцев ждет «весенняя» погода.