Погода готовит украинцам неприятный сюрприз на ближайшие выходные

В ближайшие выходные, 21-22 декабря, в Украине испортится погода. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики прогнозируют похолодание.
Также, как говорят в Гидрометцентре, дожди ожидаются в западных областях и в Крыму.
В большинстве областей днем температура опустится до 3-8 градусов, а ночью будет до плюс 2-6.
Традиционно чуть теплее будет на юго-востоке Украины.
В Киеве днем ожидается плюс 3-5, а ночью будет до нуля градусов.
Как писала «Фраза», в ближайшие дни украинцев ждет «весенняя» погода.