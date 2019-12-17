На Волыни депутата избили стальным прутом

В понедельник, 16 декабря, в городе Нововолынске Волынской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Кобзаря неизвестный «оприходовал» депутата местного горсовета.

Как пишет луцкий «Вестник», потерпевший депутат рассказал правоохранителям, что приблизительно в 13-00 у него произошел конфликт с каким-то мужчиной, во время которого тот применил стальной прут и нанес ему телесные повреждения.

В результате народному избраннику потребовалась помощь медиков.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Принимаются меры к установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Как писала «Фраза», в Сумах напали на «слугу народа».

Ранее в МВД рассказали, в какую сумму заказчик оценил «голову» депутата Соболева.