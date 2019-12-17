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Суд оправдал экс-регионала Ефремова, внезапно вспомнив про закон 5-летней давности

Суд оправдал экс-регионала Ефремова, внезапно вспомнив про закон 5-летней давности

Печерский районный суд города Киева закрыл дело против экс-главы фракции «Партии регионов» Александра Ефремова, обвиняемого в причастности к принятию т. н. «диктаторских законов» в январе 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», вынося оправдательный приговор, судьи применили норму закона, на которую ранее попросту не обращали внимание.

Как пишет «Судебный репортер», ходатайство о закрытии дела подали адвокаты Ефремова, ссылаясь на решение Верховной Рады от 13 мая 2014 года. Тогда, готовясь к безвизу с ЕС, депутаты частично декриминализировали статью 364 УК Украины («злоупотребление властью или служебным положением»).

В частности, депутаты тогда постановили, что уголовная ответственность за подобные деяния будет наступать только в том случае, если причиненный гражданам, юрлицам или государству ущерб носит исключительно имущественный характер.

При этом Ефремову и его «подельникам» ‒ экс-регионалу Александру Стояну и экс-секретарю Компартии Украины Сергею Гордиенко ‒ инкриминировали тяжкие последствия в виде неимущественного ущерба.

Сообщается, что на этот закон адвокаты ссылались и раньше, однако все суды, включая Высший антикоррупционный суд, отказывали в закрытии дела.

Тепер же суд согласился закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 статьи 284 УПК Украины ‒ в связи с вступлением в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за совершенное деяние.

Как писала «Фраза», Ефремов вышел из СИЗО и отправился в Киев доказывать свою и партии невиновность.

Ранее ГПУ опубликовала полный список преступлений, в совершении которых подозревался Ефремов.

Тэги: Партия регионов, общество, закон, политика, Печерский районный суд Киева, оправдание, Михаил Ефремов, диктатура, новости Украины

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