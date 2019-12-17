В киевском лесу нашли труп подростка

В воскресенье, 15 декабря, в одном из лесопарков Киева был обнаружен труп 17-летнего Олега Кузика, проживавшего в городке Вишневое Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», юноша ушел из дома более 10 дней назад и считался пропавшим без вести.

Как передает «Информатор», по предварительным данным, мальчик покончил жизнь самоубийством, отравившись неким медицинским препаратом.

Сообщается, что тело подростка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна будет установить точную причину смерти.

Кроме того, по данному факту открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»). Ведется следствие.

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