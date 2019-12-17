Главные новости за 16 декабря 2019 года

Без особого статуса для ОРДЛО и Севастополя: стало известно, как Зеленский хочет изменить Конституцию. Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить отдельные положения Конституции Украины, которые касаются административно-территориального устройства государства. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Верховной Рады. В соответствии с ним предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Изменение границ, наименование и переименование этих единиц предлагается осуществляться с учетом мнения местных жителей. Таким образом, предлагается исключить перечень конкретных названий всех областей Украины, закрепленный в действующей редакции Конституции.

Украинцам разъяснили, как будут внедрять двойное гражданство. Стало известно, как в Украине будут внедрять двойное гражданство. Об этом поведал глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк. В частности, как сказал чиновник, вопрос «легализации» двойного гражданства инициировал президент Владимир Зеленский. По его словам, «за подготовку необходимых проектов ответственно МИД, но миграционная служба также приобщена».

В Киеве полиция эпично ловила малолетнего «гонщика». В Киеве сразу пятнадцать полицейских машин ловили одного 18-летнего нарушителя на Mercedes ML. Парень взял машину у отца. Водительских прав у «гонщика» не было. Погоня продолжалась полчаса в четырех районах Киева. Парень выжимал на своем авто до двухсот километров в час.

Новым послом Украины в США будет «московский» дипломат времен Януковича. Стало известно имя нового посла Украины в США. Об этом сообщил глава МИД Вадим Пристайко. Он сказал: «Мы уже получили агреман. Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко». Отметим, что 60-летний Владимир Ельченко — дипломат с большим опытом. Является сыном секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии Юрия Ельченко.

Стала известна судьба киевских «хрущевок». Пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах могут модернизировать к 2040 году или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства планируется отселять, а впоследствии — давать им квартиры в новых зданиях. По словам начальника коммунальной организации Институт генплана Киева Сергея Борневицкого, на сегодняшний день около 1,5 тыс. га территории столицы занято так называемыми «хрущевками». «Эти объекты исчерпали свой ресурс или находятся на грани исчерпания ресурса. Методика переселения очень проста: или санация, реконструкция и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей. Или отселение жителей, снос зданий и на их месте строительство в том же микрорайоне домов повышенной этажности», — заявил он в ходе международного форума «Будущее Киева» 16 декабря.

«Слуги народа» решили провести новогодний корпоратив недалеко от вертолетной площадки Януковича, — СМИ. Партия «Слуга народа» решила провести новогодний корпоратив в пятницу, 20 декабря. По данным СМИ, мероприятие состоится в ресторане CHI на территории выставочного центра Парковый, где обычно по понедельникам «слуги народа» собираются на заседание фракции. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, туда приглашены народные депутаты, члены Кабинета министров и Офиса президента во главе с самим Владимиром Зеленским.

В Сумах напали на «слугу народа». В Сумах напали на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко. Инцидент произошел накануне в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил сам парламентарий. Он поведал: «На меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе».

Полиция объяснила, зачем обыскала квартиру шоумена Антина Мухарского. Полиция прокомментировала недавние обыски в квартире шоумена Антина Мухарского. Стуацию разъяснила пресс-служба. В полиции отметили, что обыски никак не связаны с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета. Сообщается, что в квартире, которая сдавалась актером и ведущим в аренду, обыск прошел «в рамках дела о сбыте наркотиков через интернет».

Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол. Стоимость новогоднего стола для среднестатистической украинской семьи в этом году повысится на 5,6% и составит почти 1621 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра «Институт Аграрной Экономики». По словам директора центра Юрия Лупенко, для оценки было взято меню из традиционных новогодних блюд для семьи из четырех человек. При этом расчет их стоимости проводился на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 6 декабря текущего года.

«Шахтер» узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы. Сегодня, 16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» на этой стадии сыграет с португальской «Бенфикой».

В ближайшие дни украинцев ждет «весенняя» погода. В ближайшие дни по Украине ожидается по-настоящему весеннее тепло. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что до конца рабочей недели по стране должно быть облачно, но сухо. При этом ожидается существенное потепление. Температура воздуха днем будет подниматься до 9-15 градусов. Ночью может быть до плюс 2-5.

«Полноценное интервью» Зеленского российскому каналу оказалось не совсем полноценным. Российский государственный телеканал показал комментарий президента Украины Владимира Зеленского в кулуарах саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. В ходе минутного общения украинский лидер рассказал о важности «нормандских встреч» и разногласиях в видении минских соглашений. «Минск Минском, но время уходит, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное — что мы начали все общаться. Это самое главное», — заявил Зеленский, выразив убеждение, что таким образом можно добиться прекращения военных действий в Украине.

Скандал в испанском футболе: фанаты обозвали украинского футболиста нацистом, заставив арбитра прервать матч. В испанской Сегунде произошел грандиозный скандал вокруг матча «Райо Вальекано» и «Альбасете». Арбитр встречи был вынужден прервать поединок из-за травли, которую устроили фанаты хозяев украинскому нападающему Роману Зозуле. Напомним, что еще 2,5 года назад украинец должен был стать игроком именно «Райо Вальекано», однако переходу помешали именно болельщики команды, известные своими левыми взглядами, которые назвали поддержку бойцов АТО Романом Зозулей — «нацизмом».

Умер создатель мелодии, которую слышал каждый. В США скончался известный германо-американский композитор Гершон Кингсли. Он умер в возрасте 97 лет в Нью-Йорке. Всему миру Гершон Кингсли известен мелодией Popcorn (Воздушная кукуруза), которую он написал в 1969 году.

Ученые сделали всех, кто живет дольше 38 лет, долгожителями. Австралийские ученые выяснили, что естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет. По мнению исследователей, сейчас этот срок больше только благодаря медицине и науке. Ученые из национального научного агентства Австралии изучили совокупные геномы 262 позвоночных млекопитающих и отследили изменения в 42 генах. Таким образом, они создали своеобразную генетическую модель «часов», которая может оценить максимальную продолжительность жизни разных позвоночных, включая как живые виды, так и вымершие.