Зеленский проигнорировал годовщину новой церковной структуры

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Собора Православной Церкви Украины, на котором была образована эта церковная структура. Как выяснили журналисты «Фразы», на сайте Президента нет упоминаний об этом событии.

Как сообщает «Прямий», в воскресенье, 15 декабря, Владимир Зеленский проигнорировал литургию, посвященую первой годовщине Собора ПЦУ. Также не было никаких упоминаний об этом событии на сайте Офиса Президента или в официальных аккаунтах в соцсетях главы государства.

В субботу, 14 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук почтили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в храмовом комплексе в честь Архангела Михаила Украинской Православной Церкви на бульваре Верховной Рады в Киеве.

Фото: censor.net.ua

Ранее «Фраза» сообщала, что более 25 тыс верующих УПЦ Винниччины подписали обращение к Президенту.