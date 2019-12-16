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Стала известна судьба киевских «хрущевок»

Стала известна судьба киевских «хрущевок»

Пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах могут модернизировать к 2040 году или же отдать на перестройку инвесторам. Как выяснили журналисты «Фразы», жителей на период строительства планируется отселять, а впоследствии — давать им квартиры в новых зданиях.

По словам начальника коммунальной организации Институт генплана Киева Сергея Броневицкого, на сегодняшний день около 1,5 тыс. га территории столицы занято так называемыми «хрущевками». «Эти объекты исчерпали свой ресурс или находятся на грани исчерпания ресурса. Методика переселения очень проста: или санация, реконструкция и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей. Или отселение жителей, снос зданий и на их месте строительство в том же микрорайоне домов повышенной этажности», — заявил он в ходе международного форума «Будущее Киева» 16 декабря.

При этом, как сообщает «Громадське», по словам Броневицкого, жителям «хрущевок» будут передавать в собственность новые квартиры с большим коэффициентом площади.

Однако для этого необходимо изменить законодательство, так как сейчас, чтобы построить на месте «хрущевки» новый дом, инвестору необходимо разрешение всех жильцов, что почти невозможно получить. «В частности, есть и экономические препятствия: инвесторам невыгодно перестраивать „хрущевки“, пока в Киеве есть свободные участки под застройку», — объяснил Броневицкий, добавив, что задачей генплана является обозначить перспективные территории, а на его основе уже потом разрабатывают концепцию комплексной реновации.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году в Украине закончился срок эксплуатации «хрущевок», построенных в 1957 году. Украинцы, живущие в устаревших «хрущевках», рискуют остаться без жилья уже через 10 лет, а в одном только Киеве общая площадь жилья, которое подлежит сносу, достигает миллиона квадратных метров.

В ноябре 2019 года Киевский городской совет принял решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы. По ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, по состоянию на 2018 год на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому «устаревшего жилому фонду».

Напомним, в 2010 году столичные власти приняли решение не сносить старые дома на Нивках, Дарнице и Святошино, а лишь утеплять и модернизировать их.

В 2013 году в КГГА заявили о намерении провести реконструкцию устаревшего жилого фонда на Подоле в Киеве. Также планировалось, что при реконструкции домов может быть рассмотрен вариант достройки нескольких этажей.

Тэги: недвижимость, квартира, план, хрущевка, новости Украины

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