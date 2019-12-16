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В Канаде открыли первый приход УПЦ

В Канаде открыли первый приход УПЦ

В Канаде в городе Ричмонд Хилл открылся приход Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, это первый храм УПЦ в Канаде, сообщает Центр информации УПЦ.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел, ранее для того что помолиться, людям приходилось тратить в пробках 1-2 часа, чтобы доехать до ближайшего храма. Поскольку храм находится в центре региона, добраться до храма можно примерно за 30 минут из Торонто и за 10-15 минут для тех, кто живет в Newmarket, Aurora, Richmond Hill, Vaughan, King City.

Верующие ожидали открытия храма и искали подходящее место для его открытия в Ричмонд Хилле более 10 лет.
Здание храма является памятником архитектуры 1882 года построения.

Первая литургия в храме предварительно запланирована на праздник Крещения Господня 19 января. Приход духовно окормляется Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой.

Храм находится по адресу: 9550 Лесли стрит, Ричмонд Хилл, Онтарио, Канада / 9550 Leslie street, Richmond Hill, ON, Canada, практически в центре города Ричмонд Хилл, который является сердцем русскоязычного комьюнити (сообщества) Great Toronto Area (GTA) — Великий Регион Торонто).

Храм имеет страницу в Фейсбук: @OrthodoxToronto. Сайт храма находится в стадии разработки и будет доступен в январе.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине 300 дней продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ за свой храм.

Тэги: общество, православие, Канада, новости православия, УПЦ

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