«Слуги народа» решили провести новогодний корпоратив недалеко от вертолетной площадки Януковича, – СМИ

Партия «Слуга народа» решила провести новогодний корпоратив в пятницу, 20 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, мероприятие состоится в ресторане CHI на территории выставочного центра Парковый, где обычно по понедельникам «слуги народа» собираются на заседание фракции.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, туда приглашены народные депутаты, члены Кабинета министров и Офиса президента во главе с самим Владимиром Зеленским.

Напомним, в выставочном центре «Парковый» находится скандально известная вертолетная площадка бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщала «Фраза», в 2016 году на новогоднем корпоративе фракции «Блока Петра Порошенко» произошло сразу две драки.