Эксперты оценили шансы «Шахтера» выиграть Лигу Европы

В феврале донецкому «Шахтер» предстоит начать борьбу в плей-офф Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», шансы «горняков» уже оценили.

Свой прогноз по поводу шансов украинской команды дали букмекеры из авторитетной букмекерской конторы William Hill.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики» фаворитом является именно «Шахтер». На его победу ставят как 2,1 к 1. Ставки на ничью принимаются как 3,5 к 1, а на победу гостей – 3,3 к 1.

При этом «горняков» не видят среди фаворитов турнира, принимая ставки на их победу всего как 34 к 1.

Фаворитами считаются МЮ (6,5 к 1), «Севилья» (7 к 1), «Арсенал» (7, 5 к 1), «Интер» (8 к 1) и «Аякс» (9 к 1).

Как писала «Фраза», первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля.