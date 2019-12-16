На Буковине 300 дней продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ за свой храм

На Буковине в селе Задубровка приход Украинской Православной Церкви в честь святого Архистратига Михаила продолжается молитвенное стояние за свой храм. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, молитвенное стояние продолжается уже более 300 дней, с 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии, за эти 300 дней приход пережил множество событий: препятствие проведению богослужений, подделку документов, буллинг и дискриминации в школе детей верующих УПЦ, ночные попытки штурмов храма, рейдерский принудительный перевод прихода в ПЦУ.

«Круглосуточное молитвенное стояние истощает, упование только на милость Божию и заступничество Его Пресвятой Матери. Мир, столь желанный, к сожалению, не выгоден сторонникам ПЦУ, будучи не в состоянии построить храм, они надеются завладеть православной святыней», — рассказали в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что глава Черновицкой ОГА пообещал восстановить религиозный мир в регионе.