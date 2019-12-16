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Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Стоимость новогоднего стола для среднестатистической украинской семьи в этом году повысится на 5,6% и составит почти 1621 грн. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Национального научного центра «Институт Аграрной Экономики».

По словам директора центра Юрия Лупенко, для оценки было взято меню из традиционных новогодних блюд для семьи из четырех человек. При этом расчет их стоимости проводился на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 6 декабря текущего года.

Так, по расчетам специалистов, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 140 грн, что на 7,9% больше, чем при праздновании в прошлом году. Самым дорогим ингредиентом блюда оказалась колбаса — 58,50 грн за половину килограмма. Полкило зеленого горошка обойдется в 27 грн, 6 яиц — 13,39 грн, 180 г майонеза — 10,80 грн. Еще в 30,40 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле в этом году будет стоить «Селедка под шубой» — 1,5 кг за 120,22 грн, что на 1,6% больше прошлогоднего. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за полкило. Майонез обойдется в 10,80 грн, морковь — 1,79 грн за штуку, свекла — 2,21 грн, лук — 1,55 грн, картофель — 3,87 грн за 2 штуки.

Не намного возрастут расходы и на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» и копченого подчеревка будет стоить в среднем по 80 грн, свежий свиной биток — 82,50 грн. За килограмм куриного филе придется заплатить в среднем 120 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Традиционное для украинского стола филе селедки обойдется в 100 грн за полкило, 300 г твердого сыра — 60 грн, пачка сливочного масла — 34 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 181,71 грн. 2 кг картофеля обойдутся в 27,62 грн, килограмм грибов — 49 грн, полкило сладкого перца — 52,50 грн, огурцов — 19,67 грн, килограмм свежих помидоров — 32,92 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн. За 2 кг мандаринов мы заплатим около 60 грн, килограмм бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон — 8 грн за штуку.

Килограмм белого хлеба будет стоить 22,57 грн, а шоколадные конфеты — 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» обойдется в 100 грн. В полтора раза больше — 160 грн — придется заплатить за полулитровую бутылку пятизвездочного коньяка «Шабо».

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 38,30 грн, за воду «Моршинская» — 11,30 грн, за сладкую воду «Живчик» — 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн за баночку красной икры или филе красной рыбы. Таким образом, по подсчетам Лупенко, стоимость новогоднего стола с деликатесами увеличится до 2090,70 грн.

При этом жителям Киева придется заплатить в среднем на 200 грн больше, чем представителям других регионов.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году новогодний стол в Украине подорожал в два раза.

В 2018 году его стоимость повысилась еще почти на 20%.

Тэги: Новый год, Киев, еда, общество, экономика, стол, новости Украины

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