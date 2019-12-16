Украинцам разъяснили, как будут внедрять двойное гражданство

Стало известно, как в Украине будут внедрять двойное гражданство. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

Его цитирует «Европейская правда».

В частности, как сказал чиновник, вопрос «легализации» двойного гражданства инициировал президент Владимир Зеленский. По его словам, «за подготовку необходимых проектов ответственно МИД, но миграционная служба также приобщена».

Сообщается, что «первый шаг уже сделан»: «Президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду. Этот документ еще будет дискутироваться, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом».

Также чиновник сказало: «Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта».

Он добавил, что «будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор».

Чиновник считает, что «двойное гражданство это в некотором роде программа иммиграции в Украину»: «Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте в Украину».

По его словам, во всем мире проживают 5-15 «этнических украинцев, рожденных в Украине, или тех, чьи родители родились в Украине».

Отмечается, что 3-5 миллионов граждан Украины находятся в Польше, Германии, Италии или в других странах на заработках.

Чиновник говорит: «В большинстве случаев они сохраняют гражданство Украины, и появление в Украине конкурентной экономики многих из них автоматически вернет. Поэтому когда мы говорим о предоставлении гражданства мигрантам из других стран, может быть, должна быть также экономичная программа для возвращения тех граждан Украины, кто уехал за границу временно».

Он объяснил, как государство будет «интегрировать новых граждан в украинское общество, должна быть проверка знания истории, знание украинского языка, и главное – сертифицирована проверка».

Чиновник сообщает: «Нужны курсы, выдавать сертификат государственного образца. Потому что сейчас формально такое требование есть, но на практике приносят справки по какой школы о том, что лицо знает украинский язык на достаточном уровне для общения. А когда проводим проверку, то выясняется, что школа этой справки не выдавала, нигде ее не регистрировали, а лицо вообще украинского не понимает».

По его словам, «кроме проверки знаний истории и языка, нужно ввести присягу». Отмечается, что за ее нарушение гражданства могут лишить.

Чиновник говорит: «Если вы являетесь гражданином Украины от рождения, то, вероятно, присягу составлять не нужно. А если лицо принимает украинское гражданство по другим статьям, в том числе для тех, у кого это уже не первое гражданство, это очень нужная процедура».

Как писала «Фраза», в Украине могут разрешить двойное гражданство.