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Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно распоряжаться богатством

Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно распоряжаться богатством

Евангельская притча о богатом юноше и игольном ушке (Мф. 19: 16-26) учит, как правильно распоряжаться земным богатством и как спастись.
Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Земное богатство — это дар Божий, Бог дает каждому человеку, чтобы он жила на земле, сколько ему Бог назначил. А имея избыток, чтобы она протянула руку с милостыней тому, кто в ней нуждается. Богатство — это дар Божий, а не плоды моих стараний, что я день и ночь работал, складывал, считал... Не от моего старания и желания зависит богатство, а от желания Бога даровать нам», — рассказал Архипастырь.

По словам Блаженнейшего владыки, Бог дарует человеку земные блага не для приумножения, а для нужды.

«Если человек так относится к богатству, то оно не мешает идти по пути спасения. Если человек является рабом богатства, то есть ради того, чтобы сохранить и приумножить богатство, обманывает, грабит, даже убивает — то богатство является идолом и мешает войти в Царство Небесное», — пояснил он.

Его Блаженство обратил внимание на то, что богатство является препятствием для спасения тогда, когда человек, хотя и стремится жить по заповедям, все надежды возлагает на свои сокровища.

«Нам сегодня кажется, что богатому легче спастись — он может приехать в церковь, у него есть деньги на метро, такси, машину, он может дать милостыню, а бедному, вроде бы, сложнее спастись — он не может в храм добраться, потому что нет денег на метро, не может дать милостыню. Нет, труднее спастись тому, кто надеется только на богатство, — отметил Архипастырь. — Если человек относится к богатству как к дару Божьему и является владыкой над богатством, то он идет путем спасения».

Как подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий, спасение является даром Божьим, который мы должны старательно вымаливать у Господа.
«Мы все должны просить у Бога спасения: „Господи, спаси меня!“ Человеку, который живет благочестиво, по заповедям Божьим, легко выпросить себе спасения, а грешнику — труднее. Однако это не должно втягивать нас в отчаяние, — дал совет владыка и продолжил: — Бог есть Любовь, есть Милосердие, и нет такого человека, от которого бы Он отворачивался, это мы отворачиваемся от Бога. Если самый падший грешник скажет: „Господи, прости меня и подари дар спасения!“, — Господь дарует ему спасение».

Также Предстоятель напомнил, что Бог прощает любой грех, если мы искренне каемся. «Только надо стесняться грешить, но иметь бесстыдство в покаянии. Так говорят святые отцы, потому что обычно так происходит, что когда грешим, то бесстыдны, а когда время покаяния, то: „Ой, как стыдно!“, „Ой, что подумают?“. А надо быть бесстыдным в покаянии — все равно, что скажут, что подумают — и сказать: „Господи, прости меня, я виноват!“», — дал владыка духовное наставление.

В конце проповеди Митрополит Онуфрий подытожил: «Когда мы будем стремиться правильно распоряжаться земными благами и жить благочестиво, по заповедям Божьим, тогда выпросим у Бога самый великий дар — дар вечного спасения».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как Бог открывает людям «великое и недоступное».

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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