Ученые сделали всех, кто живет дольше 38 лет, долгожителями

Австралийские ученые выяснили, что естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению исследователей, сейчас этот срок больше только благодаря медицине и науке.

Как сообщает Scientific Reports, ученые из национального научного агентства Австралии изучили совокупные геномы 262 позвоночных млекопитающих и отследили изменения в 42 генах. Таким образом, они создали своеобразную генетическую модель «часов», которая может оценить максимальную продолжительность жизни разных позвоночных, включая как живые виды, так и вымершие.

В результате проведенного анализа выяснилось, что гренландский кит может прожить до 268 лет — почти на 60 лет больше, чем считалось ранее. Шерстистые мамонты и прямобивневые лесные слоны жили примерно 60 лет, а продолжительность жизни Абингдонской слоновой черепахи составляла 120 лет.

В то же время используя человеческий геном, ученые обнаружили, что неандертальцы и денисовский человек жили в среднем 37,8 лет. Современный же человек своей долгой жизнью обязан развитию науки и медицины, а также смене образа жизни.

Как сообщала «Фраза», продолжительность жизни в странах ЕС в среднем составляет около 80 лет.

К 2030 году этот показатель может достичь 100 лет.