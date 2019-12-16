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Митрополит Антоний рассказал, как Бог открывает людям «великое и недоступное»

Митрополит Антоний рассказал, как Бог открывает людям «великое и недоступное»

Есть в Священном Писании слова-откровения, выходящие за рамки человеческого понимания, за пределы разума и чувств, это слова, сказанные Самим Богом, они вечны, неизменяемы, бездонны. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Комментарий владыки опубликован на портале «Православная жизнь».

Митрополит Антоний цитирует: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).

«О чем говорит нам Господь? Что предлагается человеку? Великое и недоступное — это наша новая жизнь в Боге.

Заботливо и филигранно Творец воссоздает погибший мир, постепенно воскрешая его ради каждого человека. Создаются неповторимые миры, в которые как величайшие драгоценности мы будем помещены в положенное время.

Мы войдем туда полностью обновившись, облаченные в ослепительные одеяния новой жизни. Но для этого нужно воззвать ко Господу, наполниться Его дыханием и величием», — объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «Воззвание к Божественному свету открывает дверь в недоступное, показывает то, о чем не ведали ранее. Приходит новое понимание, откровение».

Владыка отметил, что Господь всегда ждет, когда мы обратимся к Нему.

«Бог желает постоянного общения с нами. Он смиренно ждет, когда мы оторвемся от дел, от общения с другими, когда вспомним о Нем и захотим услышать Его слово, познать Его.

Господь хочет участвовать в нашей жизни, наполнять ее идеальной красотой, светом, совершенной радостью, разделять все наши переживания, воплощать мечты. Он предлагает нам новый уровень жизни, свободу от страхов и полную защищенность», — сказал митрополит Антоний.
Он рассказал, что «Бог ждет, чтобы мы стали „богом ради Христа“, Который стал „человеком ради нас“, по слову святителя Григория Богослова. Но обращения Господа остаются неуслышанными, мы не взываем и не просим, не нуждаемся в Нем, даже не стремимся осознать Его беспредельность».

Митрополит Антоний подчеркнул, что «мы стоим, словно одинокие путники с зажженной свечой ночью на берегу моря, видя только его малую часть, не осознавая всего масштаба.

Все слова Священного Писания являются истиной, и если они истинны, то их нужно непременно исполнять. Невоплощенная в жизнь истина становится заблуждением».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний объяснил, что такое «мертвая зона» души.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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